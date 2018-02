EU: Empresas se ven orilladas a tomar partido sobre armas

NUEVA YORK.- Como parte del debate sobre el control de armas tras la masacre en la secundaria de Florida, las empresas enfrentan cada vez más presión para elegir un bando: alinearse con la National Rifle Association o distanciarse de ella.

Metlife, Delta y más de una docena de otras empresas han decidido cancelar las prestaciones que ofrecían a miembros de la organización. Unas más, como FedEx, las mantienen. Para muchas compañías, desligarse o quedarse con la NRA significa caminar por un hilo muy delgado que puede afectar su imagen para bien o mal.

“¿Qué tan bien se pueden posicionar para parecer honestas y compasivas de lo que es una crisis nacional sin alejarse de la Segunda Enmienda?”, cuestionó Robert Passikoff, presidente de Brand Keys, firma de investigación sobre consumidores.

Los exhortos a boicots han venido de ambos bandos, los cuales han amenazado con comprar en otras partes, dependiendo de la decisión de la empresa.

FedEx es la última compañía en responder a la presión de consumidores, y ha dicho que mantendrá sus descuentos para miembros de la NRA y que apoya el derecho a portar armas, pero no cree que los civiles deban poseer rifles de asalto.

Esa respuesta muestra los diferentes matices que enfrentan las compañías en el actual debate. Muchas otras empresas también han afirmado apoyo por el derecho a portar armas, pero decidido cortas vínculos con la NRA.

Durante el fin de semana, Delta dijo que cancelaría las ofertas que ofrece a grupos de miembros de la NRA y pidió que removieran el anuncio del sitio web de la organización. Pero, también dijo que sigue apoyando la Segunda Enmienda.

La decisión de Delta provocó una reacción adversa por parte del vicegobernador de Georgia, Casey Cagle, quien amenazó con usar su puesto para descarrilar una exención fiscal de 50 millones de dólares para combustibles de avión. La sede de Delta está en Atlanta.

La NRA también ha contestado, calificando el alejamiento de sus socios corporativos de “vergonzosa muestra de cobardía cívica y política”.

Otras empresas que han cortado vínculos con la NRA son: First National Bank of Omaha, Hertz, Avis, Budget, Enterprise, Best Western, Wyndham, United Airlines, Chubb, y Starkey Hearing Technology.

Aparte de FedEx, otras compañías que siguen apoyando a la NRA son Hotel Planner y eHealth, que son menos conocidas.