Estudio afirma que mientras más cerveza bebes, más fiel eres

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún no se explica cómo, pero un estudio realizado por el Centro Nacional de Evaluación de Riesgo de Osteoporosis de Estados Unidos anunció que las mujeres que beben más cerveza suelen ser las más fieles.

La investigación en la que se analizó el estilo de vida de las participantes, así como su salud, también reveló que aquellas mujeres que toman cerveza con regularidad poseen menor riesgo de padecer osteoporosis.

En realidad, esta bebida alcohólica podría ser más beneficiosa que la leche y las pastillas de calcio, pues los especialistas advierten que, sin excesos y con moderación, ayuda a la recuperación de los huesos, tras hacer ejercicio.

Por otro lado, el New England Journal of Medicine trabajó en un proyecto donde se concluyó que las mujeres de la tercera edad que toman entre medio y un vaso de cerveza al día tienen menos posibilidades de padecer discapacidad cognitiva, comparadas con aquellas que no lo hacen.