Estudiantes festejan a sus papás

NUEVO LAREDO, TAM.- En la primaria Arquímedes Caballero, ubicada en el fraccionamiento Los Fresnos, el papá es una de las piezas más importantes en la familia y ésto quedó demostrado ayer, durante el festejo que realizaron en su honor, ante la proximidad de la celebración del Día del Padre.

Fue desde las 8:00 de la mañana de ayer viernes, cuándo inició el ingreso de los papás, algunos previo a ello, posaron para tomarse una foto con sus hijos.

Poco a poco, los patios del plantel se fueron llenando con papás que pacientes esperaron que iniciará el evento.

El director de la escuela, Juan Manuel Arriaga Hernández señaló que así como a la mamá, y al niño se le festeja, así también se le brindó a los padres de familia un festival artístico, un platillo de comida, además de la oportunidad de participar en una rifa de regalos.

“Estamos muy contentos porque tenemos una convocatoria muy amplia, tenemos más de 200 padres de familia. Ya es una tradición esta fiesta del Día del Padre, hemos ido evolucionando y ahora ya tenemos hasta banquete con los padres de familia. Se les dá un reconocimiento justo, son los jefes de casa”, consideró. “Para evitar gastos innecesarios en los hogares, el festival que se hace para el Día de las Madre, se presenta el Día del Maestro y el Día del Padre. Para asegurar la presencia de los padres en su festejo, la escuela les brinda una circular además de la invitación para que la presenten los centros de trabajo para que comprueben, a veces no es suficiente, por la política de los trabajos, pero a la mayoría se los aceptan dándoles el día o al menos las horas del festejo para que estén con sus hijos”, comentó.

DIRECTOR Y PADRE DE FAMILIA A LA VEZ

Como padre y director de este plantel, se desempeña el profesor Juan Manuel Arriaga Hernández, acciones que representa una gran responsabilidad para él está doble función. “Este es un papel, creo difícil porque tenemos que actuar con profesionalismo, como padre y director debemos estar en el centro de todo, pero es muy bonito, independientemente de todo, separamos las cosas, mi hijo no me dice papá, aquí me dice director y eso nos ayuda a realizar las dos funciones sin problema alguno”, comentó.

Por su parte, los padres de familia de esta institución, señalaron que para ellos el Día del Padre, es una de las fechas más esperadas por la convivencia que tienen con sus hijos. Este es el caso de Víctor Manuel Durán Rodríguez. “Yo tengo dos hijos en esta escuela, cada año nos han hecho festejo, y más que darnos nuestro lugar como jefes de familia, la convivencia con que se tiene en esta fecha es lo que más importa, ya sea la madre, el hijo, el padre. Este mismo ambiente lo vivo en mi trabajo, la empresa se preocupa bastante por el bien de sus empleados”, concluyó.