Estudiante de la UT gana beca para estudiar en Perú

NUEVO LAREDO, TAM.- El programa de movilidad de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, permite en esta ocasión que Valeria Castro, estudiante del 11º cuatrimestre de Logística Internacional viaje hacia la República del Perú, país en donde permanecerá durante cuatro meses.

“Esto es producto de un proceso que inició en el mes de octubre, ahora me acabo de enterar de que he sido ganadora de una beca para ir a Perú durante cuatro meses, fue un proceso largo primero me enteré que la UTNL te permite participar en este proyecto, en el cual a través del programa Alianza del Pacifico se cubren ciertos requerimientos para buscar obtener la beca”, afirmó.