Estrenan la obra ‘In Visible’

NUEVO LAREDO, TAM.- El Programa Nacional de Teatro Escolar del 29 de mayo al 2 de junio estará presentando la obra In Visible en tres funciones diarias 9:30 am, 11:30 am y 3:00 de la tarde.

Esta obra, en donde participan más de 5 actores, se estará presentando en el Teatro Experimental del Centro Cultural en donde la entrada será totalmente gratuita.

Inclusive la dirección de Cultura y Deporte tuvo a bien poner a disposición un camión para el traslado de alumnos de distintas instituciones educativas.