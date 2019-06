Estrenan en YouTube serie documental de Ramón Valdés, ‘Don Ramón’

CIUDAD DE MÉXICO.- Ramón Valdés, uno de los actores mexicanos más queridos en toda Latinoamérica, por su personaje de “Don Ramón”, en la emblemática serie cómica El Chavo del 8, tendrá su propia serie documental en YouTube, que reúne testimonios de familiares y amigos para mostrar las diferentes facetas del intérprete.

Un libro que se convirtió en documental y luego en serie

Este proyecto surge inicialmente con la idea de convertirse en un libro. A 30 años de la muerte de Don Ramón, su hijo Esteban deseaba contar sus vivencias con él y las de sus seres queridos.

Así, comenzaron a recabar testimonios con celular y cámaras no profesionales, lo que llegó a oídos de “otras personas”, que les expresaron su interés en participar, pero “tenían intereses monetarios en ello”, dijo el joven en el primer capítulo del porgrama.

“Eso no es nada malo, sin embargo, nosotros no queríamos que ustedes tuvieran que pagar por ver este documental, entonces a la gente no le parecía muy atractivo que digamos”, indicó.