“Estoy vivo de milagro”: Jorge ‘El travieso’ Arce

CIUDAD DE MÉXICO.-Jorge ‘El Travieso’ Arce, ex campeón mundial de boxeo, reportó mediante su cuenta de Twitter que el pasado jueves 26 de julio estuvo a punto de perder la vida en un accidente sufrido en una carretera de Sonora.

“Mi raza, Dios es muy grande, no cabe duda; estoy vivo de milagro. Un tráiler me rebasó en carretera de un carril en Sonora, me sacó y no sé ni cómo le hice, pero aquí estoy. No sé si llorar, agradecer, o bendecir al cielo, Dios me dio una segunda oportunidad, por eso odio la lluvia”, fue el mensaje publicado por el ex pugilista mexicano.

Dicho incidente ocurrió en la víspera del cumpleaños número 39 del cinco veces monarca mundial.