“Estoy listo para lo que venga” Evan Maclane

LAREDO.TX.- La novena de los Tecolotes de Dos Laredos mantiene el trabajo de pretemporada, donde este día se presentó una cara nueva, se trata del norteamericano Evan Maclane quien de inmediato se puso a realizar trabajo físico bajo el mando del trainer Jorge Arredondo.

Maclane habló sobre su llegada a la organización de los Dos Laredos:

“Me siento bien, estuve un tiempo fuera de actividad, pero me mantuve trabajando en casa,realizando lanzamientos y me encanta estar aquí, es un buen lugar, ya conozco a varios jugadores,jugué con Candelario en República Dominicana, también estuve con Nieve en Campeche,tengo muy buena relación con ellos y en cuanto al equipo supe que la temporada pasada tuvimos un buen inicio y después muchas lesiones, espero este torneo nos vaya mejor”

En cuanto a lanzar en la zona norte, el pitcher zurdo comentó “La zona norte es complicada, de todos modos lanzar en el béisbol mexicano es difícil, pero estoy listo para lo que venga y esperamos poder tener un buen torneo”

El nuevo emplumado se perfila para ser uno de los cinco abridores “Espero tener una buena campaña, toda mi carrera he sido inicialista y sin duda estoy listo para enfrentar este nuevo reto en una zona complicada como la norte”

¿Cómo sientes el jugar en dos estadios como local?

“Es una buena experiencia, conozco el estadio en Nuevo Laredo y me agrada, solo que está un poco alejado de todo, pero no importa, nosotros tenemos que jugar y buscar las victorias, lo demás no importa”

Te encuentras otra vez con Fermín “Si, es un gran manager, lo conozco bien desde República Dominicana, estoy muy entusiasmado de verlo nuevamente, el me conoce y podremos trabajar mejor”

Finalmente Evan Maclane manda un mensaje a la fanaticada de los Dos Laredos “Espero puedan apoyarnos en ambos estadios,nosotros trabajaremos para traerles las victorias, después playoffs y de ahí todo puede pasar, tengan confianza en nosotros y nos vemos pronto”

Los emplumados esperan la llegada de más refuerzos en los próximos días.