Estoy aquí con las faldas bien puestas : Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, arribó al Reclusorio Sur para comparecer por segunda vez ante un juez de control y presentar su defensa ante la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene por ejercicio indebido del servicio público.

A bordo de una camioneta BMW azul, Robles arribó una hora antes de la audiencia fijada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. Indicó que confía plenamente en la autonomía del Poder Judicial en el caso que la FGR tiene en su contra.

“Estoy aquí, antes de las 6 de la tarde, para presentar la defensa para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del poder judicial, por eso estoy aquí. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”, dijo.

Este lunes el juez de control, luego de escuchar a la defensa de la ex funcionaria, deberá definir si vincula o no a proceso por ejercicio indebido del servicio público delito que, según la FGR, cometió al haber omitido alertar al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre los desvíos millonarios ocurridos durante su administración al frente de la SEDESOL y Sedatu.

Dicha conducta, afirmaron los fiscales, ocasionó un daño al erario federal de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.