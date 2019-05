Estos son los nuevos cambios de Whatsapp

Los usuarios y fanáticos de esta aplicación ya recibieron noticias sobre los nuevos cambios que vendrán a la aplicación de chat para este presente año 2019. Whatsapp es sin duda alguna la aplicación de chat más popular del mundo, con más de 1.500 millones de usuarios cada mes aunque detrás de ella vienen con pasos más lentos pero firmes y seguros aplicaciones como Telegram.

El año pasado, los fanáticos de Whatsapp vieron muchos cambios en torno a la estructura de la aplicación, incluida la introducción de pegatinas y video llamadas grupales, entre otras nuevas características. Además, previamente se reveló que para este año 2019. Gracias a la información suministrada por el equipo de InfoCuentas.com podemos ver que Whatsapp presentará anuncios por primera vez en su historia. Whatsapp comenzó su recorrido digital como una aplicación libre de anuncios o sin publicidad para el año 2009, pero según los nuevos cambios eso está a punto de cambiar. Los anuncios aparecerán en la página de estado, pero hasta el momento, Whatsapp no ​​ha confirmado cuándo empezarán a aparecer estos anuncios. Sin embargo, un ejecutivo recientemente habló sobre cuándo podrían llegar los anuncios a la aplicación de chat.

La Directora de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, comentó que podrían llegar anuncios a Whatsapp durante la llamada de ganancias del trimestre cuatro de Facebook del año pasado 2018. Y por lo que parece, los anuncios de Whatsapp no ​​parecen tener un lanzamiento inminente. Como se informó en un post del Hindustan Times, Sandberg dijo: «Entonces, Whatsapp, no tenemos anuncios en Stories. No está disponible.

Los anuncios son algo que es más una cosa futura para Whatsapp. «Seguimos muy centrados en la experiencia del consumidor allí. Tenemos la aplicación Whatsapp Business, que ayuda a las empresas a conectarse con los consumidores, y eso está creciendo bien, pero esa oportunidad de monetización no está disponible».

Los últimos comentarios recibidos después del año pasado se revelaron que los anuncios llegaban a Whatsapp sea como sea. Hablando con Forbes, un portavoz de Whatsapp confirmó que la aplicación de chat comenzaría a mostrar anuncios en su función de estado en 2019. Esto marca un gran primer lugar para Whatsapp, ya que la aplicación de chat se enorgullecía de permanecer sin publicidad. Una publicación en el blog escrita por el cofundador de Whatsapp, Jan Koum, en el sitio web de la aplicación de chat explica los motivos por los cuales los cofundadores querían mantenerlo sin publicidad.

La publicación se escribió antes de la adquisición de Facebook en un momento en que Whatsapp aún era un servicio pagado. Dijo: “En estos días las empresas saben completamente todos tus datos desde tus amigos, tus intereses y lo usan todo para vender anuncios.

“Queríamos dedicar nuestro tiempo a construir un servicio que las personas querían usar porque funcionaba y les ahorraba dinero y mejoraba sus vidas de una manera pequeña.

“Sabíamos que podríamos cobrar a las personas directamente si pudiéramos hacer todas esas cosas. “Sabíamos que podíamos hacer lo que la mayoría de las personas intentan hacer todos los días: evitar los anuncios. «Nadie se despierta emocionado por ver más publicidad, nadie se va a dormir pensando en los anuncios que verán mañana. «Sabemos que la gente se va a dormir entusiasmada con quién conversaron ese día (y decepcionada con quién no lo hicieron). «Queremos que Whatsapp sea el producto que te mantenga despierto… y que alcances por la mañana. «Nadie salta de una siesta y corre para ver un anuncio«. Estas y otras declaraciones dejaron muy mal visto por parte de uno de los fundadores de Whatsapp, el hecho de colocar anuncios al servicio de comunicación instantánea más utilizado del mundo hasta la fecha ha dejado molestos a algunos pioneros de la comunicación digital.

Esto pica y se extiende, mientras que Facebook (el dueño de la aplicación) no se detiene en anunciar que llegaran los marcos publicitarios a Whatsapp. Hasta la fecha no existe un día indicado para la inserción. Tampoco se conoce de qué manera será estructurado dichos anuncios. Si los irán insertando de manera periódica o parcial. Por horarios, en fin. Solo nos queda esperar lo nuevo que trae la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo como lo es Whatsapp.