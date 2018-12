Estos son los lesionados y fallecidos en accidente de SLP; autobús salió desde Nuevo Laredo

SAN LUIS POTOSÍ.- Un autobús de pasajeros, que presuntamente era conducido a exceso de velocidad, cayó de un paso a desnivel y dejó como saldo 7 personas muertas y 24 lesionadas, entre ellos 9 regios, confirmó la Fiscalía de San Luis Potosí.

El accidente, informaron agentes de la Policía Federal, ocurrió a las 7:30 horas en el kilómetro 153+400 de la Carretera Federal 57D, en Santa María del Río, en el tramo que va de San Luis Potosí a Querétaro.

“Presumiblemente, el chofer iba a acceso de velocidad, no pudo controlar el vehículo, impactó contra la barra de contención y cayó de una altura de unos cuatro metros”, informó un agente federal.

Entre los muertos hay dos menores de 3 y 10 años.

El chofer, aseguraron testigos, huyó del lugar y dejó abandonados a los pasajeros, quienes fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

El autobús siniestrado, comentaron agentes de la Policía Municipal, pertenece a la empresa Transportes Frontera, viajaba procedente de Nuevo Laredo y realizó una escala en Monterrey, donde trasbordaron más pasajeros, y se dirigía a Michoacán.

Un viaje de terror

Ésta es la lista de fallecidos y lesionados que dio a conocer la Fiscalía de San Luis Potosí:

1. Hombre de 59 años identificado (Falleció en IMSS 50)

2. Mujer de 44 años identificada (Falleció en IMSS 50)

3. Mujer identificada, no se refiere edad (Falleció en el lugar de los hechos)

4. Niño de aprox. 10 años no identificado (Falleció en el lugar de los hechos)

5. Niña de aprox. 3 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos)

6. Mujer de aprox. 30 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos)

7. Mujer de aprox. 35 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos).

24 lesionados atendidos en la capital y en Graciano Sánchez.

*Hospital Central Ignacio Morones Prieto (Lesionados)*

1. Mujer identificada de 55 años, originaria de Michoacán

2. Niño identificado de 5 años, originario de Monterrey, Nuevo León

3. Niña identificada de 6 años, no refiere origen

4. Mujer identificada de 79 años, originaria de Celaya, Guanajuato

5. Mujer identificada de 17 años, originaria de Monterrey, Nuevo León

6. Niña identificada de 3 años, originaria de Celaya, Guanajuato

7. Hombre identificado de 46 años, originario de Celaya, Guanajuato

8. Mujer identificada de 48 años, no refiere origen

9. Mujer identificada, no refiere edad, originaria de Monterrey, Nuevo León

*Clínica 50 del IMSS (Lesionados)*

1. Hombre identificado de 50 años, originario de Monterrey, Nuevo León

2. Hombre identificado de 36 años, no refiere origen

3. Mujer identificada de 28 años, originaria de Michoacán

4. Niña identificada de 9 años, originaria de Michoacán

5. Niño identificado de 5 años, originario de Michoacán

*Clínica Cuauhtémoc del IMSS (Lesionados)*

1. Hombre identificado de 21 años, originario de Apodaca, Nuevo León

*Clínica del ISSSTE (Lesionados)*

1. Mujer identificada de 55 años, originaria de Monterrey, Nuevo León

*Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez (Lesionados)*

1. Hombre identificado de 25 años, no refiere origen

2. Hombre identificad de 38 años, no refiere origen

3. Mujer identificada de 19 años, originaria de Monterrey, Nuevo León

4. Hombre identificado de 32 años, originario de Estado de México

5. Mujer identificada de 52 años, originaria de Apodaca, Nuevo León

6. Hombre identificado de 19 años, no refiere origen

7. Mujer identificada de 15 años, originaria de Monterrey, Nuevo León

8. Mujer identificada de 54 años, originaria de Michoacán.

Para mayores informes a familiares la Fiscalía General ofrece atención en los teléfonos (444) 8 12 26 24 Extensión 1035 de la Unidad de Atención Temprana.