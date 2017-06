Estos son los juegos que llegan al Xbox Game Pass

CIUDAD DE MÉXICO.- Xbox dio a conocer los juegos que llegarán a su programa Xbox Game Pass, que nos permite jugar distintos títulos vía streaming. En total llegarán 7 títulos, entre los que destacan Dead Island y Resident Evil 6. Aquí tienes todas las novedades:

Dead Island Definitive Edition

En Dead Island, cuatro sobrevivientes se ven rodeados por una plaga de zombis tras despertar en un hospital. El juego cuenta con un enorme mundo abierto, varios personajes a elegir, misiones alternas y un extenso sistema de fabricación de armas.

Resident Evil 6

Este título ofrece la opción de jugar en solitario o de aliarse en el modo de co-op en cuatro campañas integrales que abarcan a siete personajes principales.

F1 2015

F1 2015 es una de las mejores entregas de la extensa franquicia creada por Codemasters. Aquí puedes perfeccionar tus habilidades de manejo compitiendo contra los simuladores antes de enfrentarte a tus amigos.

The Flame in the Flood

Dirige a Scout y a su fiel mascota, Aesop, río abajo para encontrar recursos, buscar un sitio para resguardarse, en este cuento post-apocalíptico de supervivencia. Navega de isla en isla en tu balsa.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Controla a Juan, un granjero, a quien se le encomendó la tarea de enfrentarse a un sinfín de enemigos para rescatar a la hija de El Presidente, que ha sido secuestrada. Juega por tu cuenta o une tus fuerzas con familia y amigos para derrotar a cada jefe, superar cada nivel, y salvar el día.

Bard’s Gold

Se trata de una plataforma en 2D con influencias de RPG y un estilo visual que revive los días de los juegos de 8-bit. Cada nivel tiene sus propias sorpresas y secretos.

Monaco: What’s Yours is Mine

Juega la campaña en solitario y desbloquea personajes adicionales (un total de ocho en el juego) para que tú y tus amigos elijan al personaje y habilidad indicados, que les permitan llevar a cabo cada uno de estos atracos en el modo multijugador.

Paquete de DLCs de Payday 2, disfruta de un %25 de descuento del 1º al 16 de Julio

Además de todo lo anterior, Payday 2’s Most Wanted DLC Bundle ofrece un 25% de descuento en todos los add-ons a todos los miembros de Xbox Game Pass del 1º al 16 de julio.