Estos son los estrenos de Netflix para el mes de julio

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada mes, la plataforma streaming, Netflix, incluirá nuevos estrenos en su amplio catálogo para brindar a los usuarios mayor variedad en los títulos. Tan sólo hace algunas semanas, fuimos partícipes de la llegada de Orange is the New Black, Twin Peaks y otros grandes éxitos. Ahora, será el turno de julio, mes que aparentemente traerá películas y series que habían sido esperadas durante mucho tiempo.

Sin duda alguna, la plataforma deberá compensar algunas de las malas noticias que se han manifestado a lo largo de los últimos meses como la desaparición de algunas series, la cancelación de otras y la llegada de unas no tan prometedoras.

A continuación te mostraremos qué títulos nuevos nos traerá la plataforma para que puedas disfrutar acompañado de tu familia, amigos, pareja o para que tengas ratos amenos de soledad contigo mismo.

Series

1 de julio

Bates Motel, temporada 4

El Chema, temporada 1

One Punch Man, temporada 1

Pulsaciones, temporada 1

7 de julio

Castlevania, temporada 1

14 de julio

Friends from College, temporada 1

15 de julio

Outlander, temporada 2

19 de julio

El Tirador, temporada 2

21 de julio

Ozark, temporada 1

Películas

1 de julio

Un golpe de talento

The Disappearance of Eleanor Rigby

Train to Busan

9 de julio

Jurassic World

14 de julio

To the bone

11 de julio

Hambre de poder

24 de julio

Heaven is for real

28 de julio

The Incredible Jessica James

31 de julio

Sex Tape

Documentales y especiales

1 de julio

Disney Nature: Osos

Manny

4 de julio

The Standups, temporada 1

14 de julio

En busca del coral

18 de julio

Aditi Mittal: Things they wouldn’t let me say

28 de julio

Daughters of Destiny

Kids

1 de julio

El mundo de Riley, temporada 3

Maléfica

The Spongebob Movie: Sponge out of water

7 de julio

Luna Petunia, temporada 2

14 de julio

Buddy Thunderstruck: La lista de quizá

21 de julio

The worst witch, temporada 1