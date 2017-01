‘Estos 365 días no han sido fáciles’: Obispo

NUEVO LAREDO TAM.– Acompañado por su presbiterio y feligreses, el obispo Enrique Sánchez Martínez agradeció un año de servicio espiritual y reconoció que estos 365 días no han sido fáciles, pero con la ayuda y colaboración de todos a ido cumpliendo su encomienda.

Fue a las 6:00 de la tarde en la Catedral del Espíritu Santo, cuando personas de diferentes parroquias de congregaron para participar en la eucaristía, la cual el obispo centró en servir a los demás, a través de la caridad por difícil que esto sea.

Solicito velar por el bienestar de los más necesitados como son pobres, enfermos entre otros.

“En este año que estado en la diócesis, identifico plenamente cuales son los campos importantes, las responsabilidades, teóricamente ya lo sabía verdad, pero ahora con conocimiento, sé y conozco para lo que el Señor me ha enviado y voy a seguir empeñado en lo que el Señor me pide, a veces no me gusta, como a veces no nos gusta hacerlo, me ese difícil, pero tengo que esforzarme para que se den las cosas como el Señor quiere”, admitió.