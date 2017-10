Esto es lo que traerán las novedades de otoño a la Xbox One

CIUDAD DE MÉXICO.- Microsoft se encuentra de cara al lanzamiento de la Xbox One X, por lo que la actualización de otoño para la Xbox One ya se ha dejado ver e incluirá un montón de novedades para la consola de sobremesa.

Una de las actualizaciones es la nueva interfaz, la cual nos permitirá consultar de forma rápida, además de permitirnos organizar mejor nuestro contenido como por ejemplo nuestros juegos favoritos e incluso servicios, todo desde el menú principal. Esto será gracias a los nuevos “bloques”, los cuales son zonas móviles que permiten al jugador añadirlas o quitarlas dependiendo de los gustos que tenga. Los bloques nos permitirán una mejor navegación, por lo que se nos facilitara la búsqueda de contenido, amigos y listas de actividades cuando lo deseemos.

Esta nueva actualización también nos permitirá editar los menús de pantalla, por lo que podremos variar el tono en el que son vistos desde alto contraste hasta oscuro o claro.

La velocidad de navegación no paso debajo de la mesa para la compañía, por lo que la velocidad de los menús se ha mejorado, por lo que será más fácil acceder a las distintas opciones. Por su parte, La Guía ahora permite ver las invitaciones de los demás jugadores en la pestaña multijugador, agrupando todas las notificaciones en esta etiqueta.

El sistema de notificaciones ahora resaltara los anuncios que nos causen más interés, resumirá aquellas que hayamos dejado para después y nos facilitará el acceso a los perfiles de jugadores y los contenidos de la comunidad como capturas de pantalla y videos.

Esta actualización también facilitara la instalación de las consolas nuevas, algo que aplica tanto para la Xbox One como para la Xbox One X, por lo que será mucho más fácil el pasar los juegos desde nuestra Xbox One S a la Xbox One X sin perder la configuración del sistema y con la característica de hacer copia de nuestras partidas. Junto con esta característica, nos permitirá también la descarga de títulos 4K, los cuales tendremos disponibles cuando la Xbox One X sea estrenada.

Otro par de mejoras incluye el mixer y nuevos idiomas a la consola, por lo que podríamos decir que Microsoft ha trabajado arduamente en su Xbox One y está preparada para el estreno de la nueva Xbox One X.

Fuente: TekCrispy