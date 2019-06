«Esto apenas comienza», dice Bisogno; Bigorra cierra su Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que a través de un video publicado en Facebook, Raquel Bigorra asegurara que no vendió información sobre el divorcio de Daniel Bisogno, la conductora borró dicho material y cerró su cuenta.

Mediante una transmisión por Facebook Live, que fue borrada de su cuenta luego de alrededor de 20 minutos de empezar, Bigorra expresó su opinión sobre las críticas que ha recibido.

«Yo en mi dignidad, mis principios, mis valores, no lo vendí, como para qué voy a lastimar a una persona que yo quiero», se escucha decir a una Raquel con voz entrecortada.

«Aquí hay algo bien importante que yo pienso y porque creo que esto es un show y es mediático y no puedo creer que pueda pensar que yo lo traicioné y yo lo vendí porque yo no lo vendí y eso es muy fácil de comprobar», comentó.

En su cuenta de Twitter, Daniel Bisogno advierte que esto apenas comienza, que no se trata de una pelea, sino de sacar a la luz lo que la Bigorra ha ocasionado, como rompimientos de familias, despidos, y casos en los que ha vendido a sus amigos.

«Eso si es ser una basura, La lista aumenta», reiteró Bisogno.

«URGENTE! Vean esto, pruebas, lista? Se acabó el negocio! Todo lo que dicen aquí es verdad absoluta!! Por favor véanlo porque esto apenas empieza!».

«Esto apenas comienza, cuando se va dañando gente, rompiendo familias? Ocasionando despidos, vendiendo a tus amigos, eso si es ser una basura! La lista aumenta! Vean esto!!!».

«Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no solo fue a mi, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo».