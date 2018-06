Este sería el villano de la nueva serie de Dragon Ball

CIUDAD DE MÉXICO.-Como bien recordarán los fans, aunque Super llegó a su final, Toei prepara una nueva serie animada de Dragon Ball, basada en el juego de video Dragon Ball Heroes. Debido a la cercanía de su estreno, el estudio de animación ha comenzado a dar información acerca del proyecto.

Lo primero que mostraron fue a uno de los villanos principales, el cual tiene un aspecto atemorizante, suponiendo una verdadera amenaza para Goku y compañía.

“The Evil Saiyan” is going to appear in Dragon Ball Heroes anime and will be a formidable enemy of Goku and the others! pic.twitter.com/ekmaQ05i2S

— Ken Xyro | ᕕ( ᐛ )ᕗ🐝 (@KenXyro) May 31, 2018