Este comercial de Pixar te hará pensar en tu comida favorita

CIUDAD DE MÉXICO.- Pixar siempre nos ha encantado con sus animaciones; desde hace 20 años es un referente de películas emotivas e inteligentes para chicos y grandes con historias como Up, Toy Story, entre otras. Ahora, nos vuelve a sorprender con un comercial realizado para Heinz Australia, que te llegará al corazón.

Antes de entrar en detalles hay que admitirlo, existen platillos que nos enamoran y constantemente la traemos en nuestro pensamiento más allá del antojo. Para muchos, los tacos al pastor son sinónimo de amor verdadero y en esta historia de poco más de 3 minutos, nos muestran la historia de Geoff, quien desde que nació ama los frijoles horneados.

“A can Size for Every Aussie” nos demuestra lo que podemos lograr si nos lo proponemos, y es que más allá de la nostalgia que tenemos para algunos alimentos, nos enseñará a ser constantes.

Fuente: SDP Noticias