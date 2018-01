Este 31 de enero habrá Súperluna, Luna Azul y Eclipse Lunar

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante la noche de este 31 de enero de 2018, se dará un acontecimiento astronómico pocas veces visto, pues coincidirán tres eventos que involucran a la Luna.

Primero, habrá una Súperluna, esto significa que el satélite natural estará un poco más cerca de nuestro planeta (un 6% en diversas estimaciones); junto a esto, se tendrá una Luna Azul, que no es otra cosa que la segunda Luna Llena en un mismo mes. Por si esto fuera poco, en algunas zonas del planeta se podrá apreciar un Eclipse Total de Luna.

De acuerdo con Alejandro Farah Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM; es la primera vez en más de un siglo que tres eventos relacionados con la Luna suceden al mismo tiempo. Asimismo, señaló que, quienes quieran admirar al satélite, lo pueden hacer sin ningún riesgo para su visión.

Aunque si no tienes tiempo o la zona en donde te encuentras no se puede apreciar bien el espectáculo; la NASA tiene una transmisión en vivo para que no pierdas ningún detalle.