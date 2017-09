Estatua de ‘Hachiko’ porta chaleco de la Marina en honor a Frida

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia de dos héroes caninos se cruzó este 26 de septiembre, cuando residentes de Japón colocaron un chaleco de la Secretaría de Marina a la estatua de ‘Hachiko’, el perro que tras la muerte de su dueño, esperó 10 años a que apareciera en la estación Shibuya.

Si, la labrador ya está a la altura de una estatua, y es que tras el apoyo que los rescatistas nipones ofrecieron a México tras el sismo de 7,1 grados que sacudió al país, los asiáticos creen que ‘Hachiko’ también es Frida.

“Trajimos un mensaje de agradecimiento a Japón por su apoyo en el sismo del 19S y ¡Hachiko también es Frida!”, se lee en la cuenta de Twitter World Meets Japan.

‘Marina-Chan’, como es conocida en Japón, ha salvado a por lo menos 52 personas durante su carrera como especialista en búsqueda de personas extraviadas en la Unidad Canina de la Secretaría de Marina.

Hachiko Meets rescue dog Frida.

A message to thank Japan for their help during the Earthquake in Mexico. Hachiko is Frida @wagashidagashi pic.twitter.com/rMBiYqyb0C

— World Meets Japan (@WorldMeetsJapan) 26 de septiembre de 2017