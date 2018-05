Estar al pendiente del próximo debate, pide Rivas

NUEVO LAREDO, TAM.- Estar al pendiente del debate presidencia que se llevará a cabo este próximo domingo, toda vez que se abordarán temas que atañen a Nuevo Laredo, sugirió el candidato de la Coalición por México al Frente, Enrique Rivas Cuéllar.

En su visita a la empresa Transporte Raga Dilka, donde acudió a dialogar con trabajadores y platicarles su proyecto de rumbo y visión de lo que pretende para Nuevo Laredo en los próximos tres años, Rivas Cuéllar dijo estar listo para presenciar el debate presidencial, que aseguró volverá a ganar Ricardo Anaya Cortés.

“Quedó más que claro que el primer debate lo gano Ricardo Anaya quien es quien representa una visión a futuro con una preparación y energía, para sacar adelante a México y a Nuevo Laredo, hay que estar al pendiente (del debate) porque los temas que se abordarán estarán relacionados al comercio exterior y la migración, que son temas que nos atañen”, comentó.

Tocante a las reuniones que ha estado teniendo en empresas transportistas y agencias aduanales, dijo que son con la finalidad de escuchar las inquietudes que tienen sobre las posibilidades de su crecimiento y detonante económico, escuchar sus propuestas, tomando en cuenta que Nuevo Laredo depende del comercio exterior.

De hecho dijo que los propios empresarios le abren las puertas para presentar sus propuestas, y en este aspecto tiene agenda llena para toda la campaña.

RECIBEN COLONOS CON ENTUSIASMO A ENRIQUE RIVAS

Entusiasmo, reconocimiento, respeto, respaldo y amistad ofrecen los vecinos del poniente de la ciudad a Enrique Rivas, candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo por la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, que integran los partidos PAN, PRD y MC.

En recorrido por la colonia Francisco Villa, los habitantes externaron su entusiasmo y aprovecharon para hacer peticiones a Enrique Rivas, quien aseguró que esta ha sido una de las colonias más beneficiadas de su administración municipal con pavimentaciones e infraestructura urbana.

Señaló que la prioridad es atender las exigencias y necesidades de la población y en estas caminatas escucha el sentir de la población, para dar solución una vez que la decisión popular lo lleve de nuevo a la Presidencia municipal.

“Muy contento de estar aquí en la colonia Pancho Villa, aquí es una de las colonias que también como Gobierno Municipal hemos podido invertir una buena cantidad de recursos en pavimentación, y el poder tener el contacto directo con el ciudadano, la vecina, el vecino, no solamente para el reconocimiento de lo que ya hemos hecho sino sobre todo para levantar nuevas peticiones.

El centro de esta campaña es; “Te escucho, juntos logramos más”, ese es el propósito, en esa frase se encierra mucha mística, el tema de inclusión, sumatoria, cuestiones propositivas. Tenemos una carga de energía muy favorable, una perfecta respuesta por parte del ciudadano”, destacó Enrique Rivas.

Respecto al recibimiento de la ciudadanía, el candidato a la alcaldía de Nuevo Laredo, agradeció las muestras de cariño y aseguró ir por el camino correcto; agregó que no caerá en provocaciones debido a la guerra sucia que se presenta en redes sociales.

“La gente nos están recibiendo bastante bien, sin confiarnos, nos sentimos por buen camino rumbo a la victoria. La gente sabe, me conoce, sabe del trabajo que hemos estado realizado y por supuesto no prestarle atención ni caer en provocaciones de este tipo de situaciones. No vale la pena detenernos a hablar de ese tema”, puntualizó.

La plataforma que integra la coalición la encabeza Ricardo Anaya, como candidato a la presidencia de México; Ismael García Cabeza de Vaca, candidato a Senador y María Elena Figueroa, candidata a Senadora; así como y Salvador Rosas, candidato a diputado federal.