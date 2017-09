Estafadores ofertan citas y pasaportes baratos

NUEVO LAREDO, TAM.- La oficina de Relaciones Exteriores o Pasaportes Municipal, se ha topado con dos casos donde igual número de ciudadanos, fueron estafados mediante una página en internet, donde se ofertan citas y pasaporte más económicos, lo que se hace más atractivo y caen en el fraude los ciudadanos.

Durante la visita de este rotativo en las oficinas de pasaportes, se pudo apreciar el modo en que dicha página opera, el sitio en mención es www.visaypasaporte.com, misma que tiene un chat y las respuestas son automatizadas, ya que sin importar lo que el ciudadano escriba, se genera una respuesta, presionando para que se haga el depósito.

“Los dos ciudadanos que fueron timados, dijeron haber hecho el supuesto tramite en el mismo sitio, y depositado un una cuenta de oxxo, es preciso que la población sepa, que trabajamos únicamente con los bancos, nada es mediante esas tiendas de conveniencia, por lo que pedimos que no se dejen engañar”, mencionó Agustín Chapa Torres Titular de la Oficina de Pasaportes en esta ciudad.

“Hemos tenido el reclamo de dos personas, que aseguraban que hicieron una cita por internet, por desgracia habían sido estafados, ya que las citas únicamente son por teléfono, y se hacen conforme a un calendario, no hay citas inmediatas, ni citas urgentes, todo es basado en un proceso para seguridad de la gente.

Durante la prueba realizada en la oficina de pasaportes, la pagina www.visaypasaporte.com, da citas en horarios que incluso la oficina está cerrada, ya que laboran en cuestión de citas hasta las doce del día, y la pagina antes mencionada da horarios a partir de las cuatro de la tarde y hasta las seis, cuando ya está cerrado, o bien los sábados y domingos, días inhábiles para estos trámites.

“Hacemos el llamado enérgico a la ciudadanía para que no se dejen engañar, esta página www.visaypasaporte.com es falsa y fraudulenta, la pagina oficial es www.gob.mx, y SER en Facebook, fuera de estas dos páginas, todo está fuera de nuestro control y sin duda es fraude, otra cosa importante, los precios no tienen descuentos ni podemos bajar el costo, esta página oferta el pasaporte de 10 años hasta en 900 pesos, cuando realmente cuesta 1,500 pesos, y como dije el costo no se puede reducir ni siquiera por nosotros”, finalizó.