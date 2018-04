Estadounidenses creen que empeorará tensión con Rusia, China

WASHINGTON.- La mayoría de los estadounidenses cree que las tensiones entre su gobierno y Rusia y China empeorarán el año próximo, reveló una encuesta difundida el viernes. Y pese a que hay indicios de mejoras diplomáticas con Kim Jong Un sobre armas nucleares, casi la mitad opina lo mismo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.

La encuesta realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research (Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos) ofrece un vistazo a la opinión pública en torno al curso de las relaciones entre Estados Unidos y esos rivales estratégicos, 15 meses después de que Donald Trump asumió la presidencia.

“Trump ha abierto una nueva caja de Pandora y él lo está haciendo con demasiados países al mismo tiempo”, opinó John Parker, de 70 años, de Fort Lauderdale, Florida. “Es como si él estuviera tratando de meternos en problemas”.

El sondeo halló que los estadounidenses son más pesimistas sobre la relación con Rusia: un 56% cree que las relaciones con Rusia empeorarán durante el próximo año y solo 13% cree que mejorarán. Incluso entre los republicanos, más esperan que la relación con Rusia empeore (40%) en vez de mejorar (20%), aunque otro 40% espera que sigan igual.

Eric Brammer, de 30 años, técnico en informática, de Roanoke, Virginia, quien se describió como demócrata, dijo que espera que las tensiones continúen debido al apoyo que Rusia está dando al gobierno del presidente Bashar Assad en la guerra civil en Siria, donde Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia bombardearon una instalación siria de armas químicas la semana pasada.

Brammer también dijo que si salen a la luz más acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses, habría más desconfianza entre los estadounidenses y empeoraría la relación.

En cuanto a China _país con el que Trump ha unido esfuerzos en contra de Corea del Norte pero con el que tiene fuertes diferencias comerciales_ un 48% cree que las relaciones empeorarán el próximo año y solo un 17% cree que mejorarán.