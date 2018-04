Estados Unidos, Francia y Rusia entre los posibles blancos de ataques del Estado Islámico

E.U.- Los terroristas del Estado Islámico han difundido una serie de carteles propagandísticos en los que amenazan con nuevos ataques en Estados Unidos, Francia y Rusia, informa el diario Mail Online.

Las escalofriantes imágenes han sido divulgadas recientemente a través de una de las plataformas del grupo extremista. En una de estos carteles, que apunta contra EU, se ve a un hombre con sonrisa aviesa, aparentemente un yihadista, caminando por una estación del metro de Nueva York mientras a sus espaldas se ve unos explosivos con un temporizador.

