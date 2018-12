Estados de México y EU enviarían gas a Asia

El envío de gas natural desde Guaymas ahorraría tiempo y dinero porque no habría que pasar por el Canal de Panamá.

PHOENIX.-Los gobernadores de tres estados fronterizos de México y Estados Unidos firmaron el miércoles un acuerdo para estudiar un plan para exportar gas natural a Asia mediante la interconexión de gasoductos existentes a fin de llevar el combustible hasta el Golfo de California.

El acuerdo no vinculante contempla la colaboración de los estados de Arizona, Nuevo México y Sonora para promover la inversión, la investigación y la innovación con el propósito de exportar el abundante suministro de gas natural de Nuevo México a naciones asiáticas, grandes importadoras de gas licuado.

El memorando, firmado por los gobernadores Doug Ducey, de Arizona; Susana Martinez, de Nuevo México, y Claudia Pavlovich, de Sonora, no estipula la aportación de recursos financieros.

“El aumento en la demanda de Asia, la abundante oferta de Nuevo México, así como la ubicación estratégica y el conjunto de redes de transporte de Arizona y Sonora brindan la oportunidad de un continuo desarrollo regional”, se afirma en el acuerdo.

Nuevo México es un importante productor de gas natural y la gobernadora Martinez, cuyo mandato concluirá a fin de mes, había convertido en una prioridad encontrar vías para la exportación del combustible.

“Abrir nuevos mercados en Asia no solo crearía empleos en las regiones de nuestro estado que producen gas natural, beneficiaría a todos los habitantes de Nuevo México”, dijo Kyler Nerison, director ejecutivo de New Mexicans for Economic Prosperity.

Señaló que incrementar las exportaciones energéticas ayudaría a generar los ingresos fiscales necesarios para pagar por las escuelas y la infraestructura del estado.

El pacto destaca que Arizona ha tenido un veloz crecimiento poblacional y del empleo, lo que deja entrever que el transporte del combustible por los ductos y otras instalaciones del estado redituaría beneficios económicos.

Ducey describió el acuerdo como “una gran manera para que trabajemos con nuestros vecinos a fin de fomentar el comercio binacional”.

El plan propone que los tres estados estudien maneras de conectar las actuales redes de gasoductos en Arizona y Sonora para llevar el combustible de Nuevo México a la frontera entre Estados Unidos y México, después cruzar hacia el sur, al estado de Sonora, y virar al oeste, al puerto de Guaymas, en el Golfo de California, desde donde se llevaría a Asia en barcos.

Guaymas está más cerca de Asia que de Houston, en el Golfo de México, de donde sale la mayor parte del combustible de Estados Unidos a Asia. El envío de gas natural desde Guaymas ahorraría tiempo y dinero porque no habría que pasar por el Canal de Panamá.