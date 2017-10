Estabilizan a Miller tras riesgo de amputación

E.U.- El jugador de los Bears, Zach Miller, fue estabilizado y seguirá bajo observación médica luego de ser operado ante el riesgo de que perdiera su pierna izquierda.

De acuerdo con un comunicado difundido por la franquicia de Chicago, Miller resultó con un desgarre en la artería tras la escalofriante fractura, por lo que los cirujanos del University Medical Center New Orleans trabajaron arduamente durante la noche de ayer en aras de evitar un daño mayor.

Asimismo, el casaca 86 fue sometido a una resonancia magnética con la intención de evaluar de manera integral su extremidad. Además, los doctores le sustrajeron tejido suave de su otra pierna para salvar la arteria dañada. Cabe señalar que en todo momento fue acompañado por los médicos del equipo.

La terrible lesión tuvo lugar en el tercer periodo del citado cotejo, cuando Miller cayó mal en la zona de anotación tras un recibir un pase de Mitchell Trubisky.

Update from the Chicago Bears on status of TE Zach Miller. pic.twitter.com/zJUf9W8Hh3

GRAPHIC VIDEO WARNING

By video, #ZachMiller multi-ligament knee injury and refs even take away the TD. pic.twitter.com/ISBoBD8lgf

— David J. Chao, MD (@ProFootballDoc) 29 de octubre de 2017