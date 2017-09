Está listo alcalde para rendir Primer Informe

Enrique Rivas dijo que informará a la ciudadanía del estado que guardan las finanzas, así como del trabajo y acciones realizadas en once meses de administración.

NUEVO LAREDO, TAM.- El presidente municipal, Enrique Rivas dijo estar listo para presentar su Primer Informe de Gobierno en el que rendirá cuentas al pueblo de Nuevo Laredo del estado que guardan las finanzas de la ciudad, así como del trabajo y acciones realizadas.

El informe está programado para este domingo 3 de septiembre en el Centro Cultural Nuevo Laredo, a partir de las 12 del medio día.

“Estoy listo para dar cuenta del estado que guardan las finanzas, trabajo y acciones realizadas en estos once meses de administración. El primer año de gobierno fue muy intenso, con mucho trabajo y grandes satisfacciones, y, me queda claro que no todo está dicho, ni hecho”, expresó el alcalde.

Respecto a los objetivos a alcanzar, comentó que busca superar las metas programadas en el su primer año de gobierno.

Como referencia, mencionó el programa Mi Escuela Digna y Moderna, con el que tenían la meta de visitar 100 planteles y llegó a 108.

En materia de salud, destacó el programa ‘Médico en tu Puerta’; proyecto sensible y humanitario. En Desarrollo Económico, señaló la llegada de importantes franquicias, inversiones y apertura de negocios que generaron más de tres mil empleos en este año.

Rivas Cuéllar concretó que promover la ciudad, impulsar el turismo y el crecimiento económico, es una tarea constante. Además, es el primer municipio en Tamaulipas en contar con la aplicación YoNLD para facilitar trámites y servicios municipales “porque el mejor gobierno es aquel que estorba menos y ayuda más”, puntualizó.