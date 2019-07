Esta es la sangrienta escena que quedó fuera de Endgame

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin de semana San Diego es sede de la popular Comic Con, escenario de multitud de novedades para los amantes del entretenimiento.

Uno de los regresos más esperados ha sido el de Marvel, con multitud de actividades e invitados a sus paneles, como los hermanos Russo o los guionistas de Endgame, Christopher Markus y Stephen McFeely.

Precisamente los autores del libreto del colofón a la Fase 3 han confesado cuál era su disparatada idea respecto al destino de Capitán América y de Thanos.

En un significativo intercambio de papeles, Markus y McFeely han contado en la Comic-Con que el personaje decapitado en las primeras fases de escritura de Endgame era el Capitán América del pasado, no el Thanos derrotado y malherido tras el chasquido de Infinity War.

Una idea que fue descartada al poco de proponerla.

Check out how the team behind Endgame and Infinity War worked out the time heist. pic.twitter.com/hlk7xaTC44

— Germain Lussier (@GermainLussier) 19 de julio de 2019