Esta aplicación de iOS te permite crear tu propio video al estilo de “Take On Me”

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los mejores videos musicales de todos los tiempos es sin duda el que acompañó a Take On Me, el one-hit wonder de A-ha, la banda noruega que conquistó el mundo gracias a esa joya de la animación que costó 16 semanas de artistas rotoscopiando las escenas de comic que se ven en la edición final y que, no importa cuánto te esfuerces en negarlo, sabemos que has visto y que además te sabes la canción.

Bueno, pues ahora que estamos claros en todo esto, déjanos presentarte una aplicación creada por Trixi Studios que te permite crear tu propio video de Take On Me desde un iPhone sin necesidad de pasar más de 4 meses dibujando. Y antes de que lo digas, sí, sabemos que no tiene la precisión que mostraron los artistas al dibujar a Morten Harket peleando con los motociclistas; nada puede superar el alma humana (por ahora).

Trixi Studios programó su app a partir del ARKit Apple; una serie de herramientas que ofrece la empresa de Cupertino a todos los desarrolladores de iOS que ofrece una forma relativamente sencilla para crear contenidos en realidad aumentada. Por desgracias esta app aún no está disponible para todo el público, pero si es una muestra de cómo cada vez más personas están interesadas y trabajando en productos de realidad aumentada.

Fuente: Código Espagueti