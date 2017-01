Esposo de Thalía defiende a su ex Mariah Carey

El pasado 31 de diciembre, la cantante se presentó en Time Square durante el programa "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest". / [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex esposo de Mariah Carey, Tommy Mottola, salió al paso de las críticas en contra de la cantante y la defendió tras su vergonzosa presentación en el Time Square de Nueva York durante la noche de Año Nuevo.

Por medio de una carta publicada por Page Six, el productor musical aseguró que la intérprete de “Without You” se encuentra mal aconsejada, por lo que debe buscar “personas más experimentadas y profesionales” que guíen su carrera.

“MC es posiblemente la voz más grande del pop de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un ícono global y un tesoro con un increíble talento, no sólo como cantante, sino que como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera”, aseguró Mottola.

El también ex manager de Carey, responsable por lanzar su carrera en 1990 con “Vision of Love” y con quien se casó en 1993 y divorció en 1998, no sólo cuestionó a la actual representante de la cantante, sino que también a sus decisiones, en especial por “Mariah’s World”, el reality de la diva del pop.

“Mi único consejo es que debería contratar personas más experimentadas y profesionales que la rodeen y que la ayuden en su carrera.

Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo”, continúa la misiva.

“Eso no la ayuda en nada. Ni para su integridad ni para su credibilidad, o su enorme talento. Ella debe dar un paso atrás, pensar cuidadosamente y pensar bien qué quiere hacer ahora. Eso es lo que hace mejor… Sin dudas, ninguno de esos problemas hubiesen existido en sus primeros días en Sony durante los primeros diez años de carrera, cuando se convirtió en una superestrella global”, agregó.

Además, Mottola destacó que no es tarde para la carrera de Carey y que cree que el daño se puede revertir. “Le pudo pasar a cualquiera y eso ha pasado, así que todos deberían dejarla y esperar a que encuentre a los profesionales correctos para que la guíen. No se trata de la caída, sino que de su recuperación”, afirmó.

El pasado 31 de diciembre, la cantante se presentó en Time Square durante el programa “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”. Durante su show estaba previsto que cantara dos temas. En medio del primero, “Emotions”, sufrió un problema técnico con las pistas de sincronización de labios.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, la cantante empezó a recorrer el escenario, pidiendo que encendieran los monitores y, Onalmente, le dijo al público que terminara la canción por ella.

Cuando comenzó el segundo tema, se dio cuenta que ésta también tenía problemas, por lo que

decidió retirarse del escenario.