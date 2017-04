Esposo de seguidora de Trump es deportado a México

ESTADOS UNIDOS.- Este martes, Roberto Beristain Cegueda, migrante indocumentado, dueño de un restaurante y esposo de una mujer estadounidense, quien votó por Donald Trump el pasado mes de noviembre, fue deportado a México, así lo dio a conocer la televisora CNN.

De acuerdo con este medio informativo, el hombre relató: “De repente me dijeron que era hora de irse, me dijeron que recogiera mis cosas, me pusieron en la parte trasera de una camioneta y aceleraron hacia la frontera. Me llevaron a otro centro, mientras que en el transporte me dieron papeleo para firmar. Pedí hablar con mi abogado, pero me dijeron que no había tiempo para eso. A eso de las 10 pm, llegué a la frontera México-Estados Unidos y entré en México”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en ingles) declaró a CNN que el pasado 4 de abril personal de la oficina de Operaciones y Deportaciones entregaron a Roberto Beristain a través de Ciudad Juárez a autoridades de México en “el puerto de entrada Paso del Norte en el Paso, Texas”.