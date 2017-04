Esperan facilidades para importar autos

NUEVO LAREDO, TAM.- Crece la inquietud entre ciudadanos y personas dedicadas a la importación de autos usados americanos sobre la versión de que el gobierno federal publicará 3 importantes modificaciones para facilitar el trámite.

Tramitadores de agencias aduanales comentaron que están atentos a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación para confirmar los tres probables cambios en los procesos para la importación definitiva de autos usados americanos.

“Hemos escuchado que el gobierno federal va a cambiar algunas reglas para que sea menos complicada la importación definitiva. Eso se dice, pero no hay nada oficial, todos estamos inquietos por saber porque la verdad la actividad está muerta”, opinó uno de los entrevistados.

Se prevé que la primera modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior permitirá ampliar horario de operaciones de las aduanas y la segunda modificación sería sobre el valor factura para que sea como antes.

Los factores que han disminuido las importaciones definitivas desde 2014 son los altos precios, largos tiempos que lleva el proceso y tercero, la eliminación de los amparos en 2015.

Además, los vehículos en cuyo título se encuentre la leyenda Salvage, Junk, Crush, Scrap, Water Damage y Not Elegible for Road Use Only, no podrán ser importados a México, y tampoco será posible la importación definitiva de vehículos con un número distinto al 1, 2, 3 ó 4 sino requieren permiso previo de la Secretaría de Economía.

Por Nuevo Laredo se realiza la importación definitiva de un promedio diario de 70 vehículos usados originarios de Estados Unidos, cuando en 2013 el promedio mensual se mantuvo en 7 mil 500 importaciones.

Desde junio del 2016, el Administrador General de Aduanas (AGA), Ricardo Treviño Chapa se ha reunido con importadores, agentes aduanales y con diputados federales, para escuchar sugerencias y críticas hacia los procedimientos que permiten la importación definitiva.

La diputada federal Yahleel Abdala Carmona aclaró que no hay nada oficial pero sí esperan una respuesta porque han presentado varios Puntos de Acuerdo para solicitar la reducción de precios y flexibilidad en los trámites.

En febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de los diputados federales para reformar el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley Aduanera.

En declaraciones a un medio nacional, el Administrador General de Aduanas Ricardo Treviño Chapa aceptó que en menos de dos semanas se darán a conocer las nuevas reglas para la importación de vehículos usados.