Esperan disminución de inscripciones en CBTIS 137

NUEVO LAREDO, TAM. La falta de personal administrativo y docente ocasionará que durante el periodo de inscripciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) 137 disminuya considerablemente el ingreso de alumnos durante el ciclo escolar 2016-2017, reveló Mario Pedro Durán Cruz, director de este plantel.

En vísperas del inicio del proceso de preselección, el director manifestó que en este periodo se planea distribuir de 900 a 950 fichas a los aspirantes a ingresar a este plantel, de los cuales solamente quedaran de 700 a 750 alumnos.

Durante el ciclo pasado(2015-2016) fueron mil 200 jóvenes los que se registraron en el portal del CBTIS 137 para ser parte del proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, de estos solamente mil de ellos lograron ingresar a la institución, el resto quedó fuera.

Durán Cruz lamentó no poder realizar la contratación del personal del cual carece este centro educativo, ya que de hacerlo estaría fuera de la ley dicho procedimiento.

“Ahora todo se maneja mediante un concurso de posesiones, no podemos contratar a ningún maestro, puesto que estaríamos al margen de la nueva ley de educación y esto no nos permite hacer contrataciones hasta tanto los maestros no participen en este proceso de selección mediante un examen y una convocatoria que emite la propia Secretaria de Educación Pública” agregó.