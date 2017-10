Esperan comerciantes ganancia en el Buen Fin

CIUDAD VICTORIA, TAM.- De acuerdo a estimaciones de la FECANACO (Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas) se espera que la séptima edición del Buen Fin a celebrarse del 17 al 20 de noviembre presente una mejor venta de productos y servicios comparativamente con el 2016 y superando el 10% previsto en la media nacional, con ventas en el estado por el orden de los 2500 MDP.

Julio César Almanza Armas, Presidente de está Federación de Cámaras de Comercio, dijo que en Tamaulipas además se trabaja para cumplir la meta de 12 mil 500 empresas participantes.

El presidente de FECANACO informó también que se ha dialogado con las autoridades para implementar un operativo coordinado de seguridad, municipios, estado, Federación, encaminado a que no se presenten incidentes durante el buen fin y que el consumo no solo sea local si no además en la zona fronteriza se atraiga a consumidores de EU para aprovechar el tipo de cambio a su favor.

Almanza Armas, explicó que al cierre del año vienen fechas importantes para fomentar la economía interna como el Buen Fin el cual en esta séptima edición se realiza en condiciones especiales y diferentes a las pasadas, debido a los efectos de los terremotos de septiembre y a un posible retorno del proteccionismo comercial por la complicada relación económica con Estados Unidos.

El Buen Fin 2017, dijo, va a contribuir a que muchas familias Tamaulipecas puedan disponer de productos necesarios para su vida cotidiana a mejores precios televisores, celulares, muebles y línea blanca son los artículos que más se comercializaron el año pasado.