Esperan autoridades un convenio aéreo hoy

No es sencillo el tema porque no solamente deberán dialogar con los representantes de Aeroméxico sino también con autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares

NUEVO LAREDO, TAM.- Confirman hoy si Aeroméxico cancelará por dos meses el vuelo matutino de la ruta Nuevo Laredo-Ciudad de México; de cancelarse autoridades se proponen conseguir lo más pronto posible otra aerolínea para no afectar ni una semana a los pasajeros.

Ayer, la diputada federal Yahleel Abdala Carmona explicó que no es sencillo el tema porque no solamente deberán dialogar hoy con los representantes de Aeroméxico sino también con autoridades de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) para lograr que no se cancele el vuelo matutino.

En caso de que Aeroméxico sostenga su intención de cancelar, Abdala Carmona dijo que el reto será conseguir otra aerolínea que cubra la demanda del vuelo matutino.