Esperan aduanales que haya más vuelos Nuevo Laredo-Ciudad de México

NUEVO LAREDO, TAM.- Programar otro vuelo o conseguir otra aerolínea que opere la ruta Nuevo Laredo-Ciudad de México, pide la CAAAREM, sumándose al reclamo de otros sectores productivos que piden acabar con el monopolio de Aeroméxico.

Ricardo Zaragoza Ambrosi, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), consideró que la ciudad de Nuevo Laredo no puede mantenerse conectada con la Ciudad de México con un solo vuelo diario, porque son muchos los pasajeros frecuentes que necesitan atender cuestiones de trabajo durante la mañana.

“En mi caso, no pude viajar porque el vuelo no me permitía completar mi agenda de trabajo, por eso tuvimos que programar todo. Hay que buscar más opciones para llegar a la Ciudad de México y trasladarse a Nuevo Laredo, y definitivamente necesitamos estar más conectados a la Ciudad de México con un vuelo temprano, para que sean dos vuelos diarios”, argumentó.