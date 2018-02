Espera Estado resolución en caso de Eugenio Hernández

En este caso presuntamente todavía no sabemos la sentencia es la que va a decidir, entonces el parte ofendida el Gobierno, ha interpuesto está queja legal en la cual estamos en espera de la respuesta, indicó.

CIUDAD VICTORIA, TAM.-El Gobierno de Tamaulipas continúa a la espera la la resolución que pueda tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al escrito de queja presentado, en contra de la resolución del Juez encargado de llevar el caso que involucra al ex gobernador del estado Eugenio Javier Hernández Flores.

Ese del recurso de queja que promueve el suscrito en su calidad de Consejero Jurídico del Gobierno de Tamaulipas, es en contra del auto del 20 de noviembre del 2017 en el que el Juez nos negó acceso al amparo”, señaló Abelardo Perales Meléndez.

Lo hemos hecho al considerar que el Gobierno Local tiene carácter de ofendido, éste recurso de queja suspendió el procedimiento de amparo y en escrito posterior solicitamos que el recurso de queja lo conozca y resuelva la Suprema Corte de Justicia, que lo atraiga por la importancia del caso, agregó.

El Coordinador General Jurídico del Gobierno de Tamaulipas señaló lo anterior al ser consultado acerca del avance que ha tenido el caso que involucra al ex mandatario estatal Eugenio Hernández Flores y que sigue su curso en instancias legales.

“El Juez de Distrito dice que el Gobierno del Estado no puede ser parte ofendida y nosotros decimos que si es parte ofendida, porque en los delitos patrimoniales quien resiente el quebranto económico es la Administración Estatal”, indicó.

Lo que estamos buscando también es que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso, dijo al señalar que como parte ofendida, están a la espera de la resolución que pueda alcanzar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pedimos a la Corte que atraiga el caso, este es en contra del auto de formal prisión, allí hay una presunta responsabilidad una probable responsabilidad, ahí también hay una presunta víctima del delito, señaló.

Dijo que en este caso no hay nada definido y que en particular, no puede adelantar nada acerca de la decisión que puedan tomar los jueves quienes en todo caso, habrán de decir la verdad en este caso.