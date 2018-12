Espera Estado más apoyo para víctimas de delitos

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Para el próximo año, el Estado buscará que la Federación, canalice los recursos suficientes para apoyar a víctimas de delitos federales, señalo Gloria Garza Jiménez, luego de destacar que en muchas ocasiones, son apoyados con recursos locales.

“Las víctimas dependiendo del fuero del delito, son víctimas, ya sea federal o con nosotros, en ocasiones estos son apoyados con recursos estatales debido a que la Federación no destina apoyos para este tipo de situaciones”, señaló la Subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos.

“A veces es al revés, la víctima de fuero federal va a tener una diligencia en la PGR y le anuncia su Ministerio Público que mañana es, y como no fue una semana antes no se puede ir a la Ciudad de México y se tiene que esperar otros seis meses, y van con nosotros y les pagamos el bolero para su viaje, porque es mejor que vaya a que se espere seis meses”, dijo.

La funcionaria de la Secretaría General de Gobierno, dijo que si se destinan recursos para esas víctimas, pero son requisitos más estrictos, lo que impide que estos tengan facilidad para tener acceso a su transporte.

“Desconozco el recurso que tienen en el 2018 pero lo que sí sé es que no se gastó todo, hay subejercicio por la federación pero es por tanto protocolo qué hay”, agregó.

Aquí hay una oficina de la Federación que se inauguró el año pasado, y no es que se retrase el recurso, es porque tiene los protocolos muy establecidos para acceder al fondo, nosotros en ocasiones pedimos y les cubrimos todos los gastos porque es más dañino para la víctima seguir esperando, indicó.

Por otra parte, en torno a la posibilidad de que pueda tomar parte en el próximo proceso electoral, cómo aspirante a una diputación local, la funcionaria estatal señalo que ello, no lo tiene considerado de momento.

“No hay una oferta directa que me hayan dicho como tal”, señalo al ser consultada en torno a esta posibilidad, aunque puntualizó en ese sentido que al interior de Acción Nacional, ha habido algunas compañeras que han levantado la mano.

La pregunta en su mayoría dirían sí, y por mí no lo había pensado ir a un Congreso, me fusta arrastrar el lápiz, pero me van preguntado tanto que lo voy a tener que pensar, quisiera quedarme donde estoy trabajando porque hay muchas cosas que hacer todavía y me gustaría darle continuidad porque ya tienes visión de lo que falta en esa área, termino diciendo.