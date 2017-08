Especialistas tendrán su edificio

NUEVO LAREDO, TAM.- La obra de remodelación del edificio que albergará al grupo de médicos “Los Especialistas” fue suspendida, debido a que en días pasados un menor de 14 años sufrió un accidente en esta construcción que se ubica sobre la avenida Reforma frente al centro comercial HEB.

Ricardo Morones Landeros, médico urólogo especializado que forma parte de este grupo de especialistas informó sobre este lamentable hecho que se registró el pasado 1 de agosto, anunciando que la obra estará detenida y se reanudará hasta que todo quede esclarecido.

“Queremos aclarar que la constructora a la que contratamos es la encargada de los empleados, sin embargo, nosotros no estamos a favor de la contratación de menores de edad, el arquitecto nos informó que el niño no laborada ahí, si no que era familiar de uno de los albañiles y pidió al encargado de obra la oportunidad de hacer mandados para aprovechar el tiempo de vacaciones, lamentablemente sufrió un accidente donde se le cayó un muro y en el hospital perdió la vida”, comentó.