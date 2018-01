Especial navideño de ”Doctor Who” se exhibirá en cines de México

CIUDAD DE MÉXICO.- “Twice upon a time”, el especial navideño de “Doctor Who” que representa la despedida de Peter Capaldi como el decimosegundo doctor en la historia de la serie, llegará a los cines de México.

El episodio, que fue transmitido el 25 de diciembre sólo en la televisión de Reino Unido, se presentará en 98 complejos en 34 ciudades del país como parte del Contenido Alternativo de Cinépolis.

Here's a sneak peek of this year's #DoctorWho Christmas Special, Twice Upon A Time! Support #ChildrenInNeed at https://t.co/lnU2LsDJTU #CiN pic.twitter.com/bGSjyIrmvk

— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) November 17, 2017