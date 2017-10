España consigue su boleto a Rusia 2018; Italia jugará el repechaje

ESPAÑA.- Con goles de Rodrigo (16’), Isco (23’) y Thiago Alcántara (26’) la Selección de España derrotó en casa a su similar de Albania y, aprovechando el empate de Italia ante Macedonia, aseguró el primer lugar del Grupo G, con lo que se convierte en una invitada más de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

QUALIFIED! 💪

Congratulations, 🇪🇸Spain! 👏

The 2010 #WorldCup winners are going to 🇷🇺Russia! #WCQ pic.twitter.com/oOGN7HuEsY

— #WCQ ⚽️🏆 (@FIFAWorldCup) October 6, 2017