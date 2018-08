Esmeralda Falcón gana oro en boxeo de Barranquilla

COLOMBIA.-Finalmente cayó el oro para México en el boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la encargada de darle ese metal dorado a nuestro país fue Esmeralda Falcón, quien en la final de menos de 60 kilos venció a la panameña Elisa Williams por decisión unánime (5-0).

¡Así fue como Esmeralda Falcón ganó el primer ORO para México en el boxeo de @Bquilla2018! ????????????????https://t.co/oKH4QGkHsZ ????: @charlyazul33 pic.twitter.com/wvDfQegS2N — La Afición (@laaficion) August 2, 2018

En toda la pelea Falcón se le fue encima a su rival, quien sólo se dedicó a realizar un boxeo muy sucio abrazando a la azteca. Sin embargo, Esmeralda aprovechó esos momentos para conectarle unos golpes en el rostro y en el cuerpo.

VIDEO | Esmeralda Falcón ganó el primer ORO para México en el boxeo de @Bquilla2018 ¡Y esto fue lo que nos dijo! ????????????????https://t.co/oKH4QGkHsZ ????: @charlyazul33 pic.twitter.com/2MLT0Zw5VD — La Afición (@laaficion) August 2, 2018

“Me siento agradecida con Dios y afortunada porque las cosas se nos habían complicado en esta final. Me siento satisfecha con el resultado pero no con el desempeño, ya que me complicó la pelea, pero pudo más mi coraje para lograr este oro”, declaró Falcón.

