Escritora denuncia que fue acosada sexualmente por Dustin Hoffman

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora Anna Graham Hunter publicó un texto en “The Hollywood Reporter” donde reveló que fue acosada sexualmente por el actor Dustin Hoffman cuando tenía 17 años, en 1985.

Aún le sorprende que haya personas que no han escuchado su historia, que comienza con “Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años”.

Graham recordó que participó como interna de producción en la cinta para televisión “Death of a Salesman” y en su primer día en el set, Hoffman le pidió que le diera masaje en los pies.

“Era abiertamente coqueto, me agarró el trasero, habló de sexo frente a mí. Una mañana fui a su camerino para tomar la orden del desayuno: me vio y sonrió, tomando su tiempo. Entonces dijo ‘tomaré un huevo cocido y un clítoris hervido. Su séquito soltó la risa. Me fui sin palabras y entonces me metí al baño y lloré”, relató.