Es sobreviviente de la inundación de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Ubicada en la calle Bravo esquina con Álvaro Obregón, una pequeña tienda de abarrotes, es mudo testigo del crecimiento, inundación y recuperación de Nuevo Laredo.

Su ahora propietario, Juan Mora Espinoza, cuenta con 73 años de edad, puesto que nació el 27 de enero de 1944, “cuando yo nací la ciudad aun no cumplía los 100 años”.

“Yo nací en Nuevo Laredo, siempre he vivido en esta casa y de aquí saldré solamente con los pies por delante, mientras Dios no decida otra cosa aquí voy a estar, tengo 73 años cumplidos, nunca me casé, no tengo hijos, pero si hermanos y una pareja con la que vivo”, afirmó Mora Espinoza.