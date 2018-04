Es oficial, Rafael Márquez se retira a nivel de clubes

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los máximos referentes de los últimos 20 años en el futbol mexicano pone fin a su carrera. Ya no hay más especulaciones: el propio Rafael Márquez ha informado que se va y los dos próximos partidos de Atlas serán los últimos que juegue a nivel de clubes. Por delante, sólo le quedará el sueño de asistir a su quinto Mundial. Pero de no ser llamado, esta será su despedida.

“Como se dice: los clásicos se juegan distinto a un partido normal, es el rival de siempre así que bueno, nos juega siempre con mayor pasión, con mayor exigencia y tratando siempre de buscar la victoria. Mi último partido en el Jalisco, todavía nos queda un partido más en Pachuca. Así que sí quizá será la despedida de mi gente, de mi casa, pero con el compromiso todavía de terminar el torneo en Pachuca”, reveló Márquez este jueves.

Se trata del adiós a uno de los futbolistas más exitosos en la historia de México. Es el único nacido en este país que ha ganado la Champions League, lo hizo en dos ocasiones con el Barcelona. Además, ha sido mundialista en cuatro ocasiones y aspira a una quinta, en Rusia 2018, para poner fin a su brillante carrera.

“Una victoria contra el rival de siempre sería el mejor resultado y la mejor despedida. Obviamente uno se propone cosas a corto, mediano y largo plazo. Desde luego que en las más cortas está el jugar el Clásico, salir con una victoria y después ir a Pachuca para buscar el triunfo porque aún sirven estos seis puntos que están en juego para los torneos que vienen. Así que me gustaría terminar de la mejor manera y obviamente con el sueño de poder ir a un quinto Mundial”, detalló.

“Está ya a la vuelta de la esquina y jugar estos dos partidos me sirve para seguir mejorando físicamente, me vengo sintiendo bastante bien en estos últimos partidos, así que esperando a que eso también se pueda dar. Sería la culminación perfecta, la cereza en el pastel, ir al Mundial pero aun así, si no fuera al Mundial estoy muy orgulloso, muy contento, muy satisfecho de la carrera que he tenido y pensaría ya en otra cosa”, añadió Rafael Márquez.

Se va del futbol con agradecimiento total al Atlas. Se retirará con la misma camiseta que lo vio nacer como jugador. En el Clásico del viernes, frente a Chivas, se despedirá de su afición en el Estadio Jalisco. Y se llevará un profundo cariño por la institución.

“Me encariñé mucho con la institución, Atlas fue quien me dio la oportunidad de empezar en esta carrera a nivel profesional. Lo que lo rodea también hace que lo quieras aún más, no sé si es un capricho o algo especial, pero es un sentimiento realmente como tal, en el cual se le quiere, se le estima, se le apoya en las buenas y en las malas. Con unas ganas de poder ayudar a la institución, al equipo, a la afición sobre todo para darles más alegrías”, afirmó.

“Agradecerles principalmente por estar siempre ahí, en las buenas y en las malas, sobre todo más en las malas. Nos ha tocado sufrir demasiado y creo que es difícil pagarles ahora, pero tengo la certeza y la seguridad de que el día de mañana trabajaremos duro como para poderles dar esa satisfacción y pagarles todo ese sacrificio y ese sufrimiento que se ha vivido en los últimos años y que sea la consecución de un campeonato”, concluyó Rafael Márquez.