Es la hora de la verdad para Bill Cosby en la corte

NORRISTOWN.- Bill Cosby, quien enfrenta la posibilidad de ir a prisión a los 81 años, llegó el martes a una corte en un suburbio de Filadelfia para conocer su castigo por haber drogado y abusado sexualmente de una mujer hace más de una década en lo que llevó al primer juicio de una celebridad en la era de #MeToo.

Los fiscales pidieron el lunes a un juez que le dé al comediante entre cinco y 10 años tras las rejas, mientras que sus abogados solicitaron arresto domiciliario argumentando que Cosby está demasiado viejo y desamparado como para ir a prisión.

Cosby estaba sonriente y bromeó con su vocero y los agentes del sheriff al entrar al juzgado. El lunes, el humorista rió por momentos mientras una psicóloga del estado lo pintaba como un depredador sexual.

El vocero de Cosby, Andrew Wyatt, dijo que el exastro de la TV planeaba guardar silencio cuando le dieran la oportunidad de hablar en la corte. Cosby no hizo declaraciones en ninguno de sus dos juicios.

El otrora querido artista apodado el Papá de América por su papel del doctor Cliff Huxtable en la popular serie de los años 80 “El Show de Bill Cosby” enfrenta desde libertad condicional hasta 10 años de prisión por abusar de la administradora del equipo de baloncesto de la Universidad de Temple Andrea Constand en su mansión a las afueras de Filadelfia en el 2004.

En los años desde que Constand acudió por primera vez a la policía en 2005, más de 60 mujeres han acusado a Cosby de violencia sexual, aunque ninguna de esas denuncias ha llevado a cargos penales.

La sentencia del martes era un ajuste de cuentas que las acusadoras y fiscales dijeron que estuvo décadas en proceso.

“Las víctimas no pueden ser des-violadas. Desafortunadamente, todo lo que podemos hacer es responsabilizar al perpetrador”, dijo Gianna Constand, la madre de la víctima, quien testificó el lunes que la personalidad alegre de su hija cambió para siempre tras el ataque.

La audiencia concluiría el martes tras la declaración de un psicólogo de la defensa que dice que Cosby ya no representa un peligro debido a su edad y que no debe ser etiquetado como un “depredador sexualmente violento”.

El abogado defensor Joseph Green Jr. exhortó al juez a ignorar las manifestaciones y activismo alrededor del caso y envíe a Cosby su casa.

“La idea de que el señor Cosby es peligroso no es apoyada por nada más que el frenesí”, dijo Green mientras manifestantes se pronunciaban afuera de la corte.

Ser etiquetado como depredador sexualmente violento sometería a Cosby a asesoría obligatoria de por vida y a notificar a la comunidad sobre su paradero.

Kristen Dudley, una psicóloga por el estado de Pennsylvania, declaró el lunes que Cosby encaja en el criterio de depredador sexualmente violento al mostrar señales de trastorno mental que implica un deseo incontrolable de tener relaciones sexuales no consensuales con mujeres jóvenes.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery Kevin Steele dijo que Cosby sin duda cometería crímenes similares si tuviera la oportunidad, advirtiendo que el exastro al parecer se excita sexualmente drogando y abusando de mujeres.

Cosby, dijo, ha mostrado en repetidas ocasiones que no siente remordimiento por sus acciones. Y agregó que la sentencia debería enviar un mensaje.

Tras horas de declaraciones en dos juicios, el primero de los cuales terminó sin que el jurado alcanzara un veredicto, Constand habló el lunes en la corte por tan solo dos minutos.

“El jurado me escuchó. El señor Cosby me escuchó. Ahora todo lo que pido es que se haga justicia como la corte considere apropiado”, dijo Constand, quien presentó una declaración mucho más larga sobre el impacto como víctima que no fue leída en la corte.