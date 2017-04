¿Es buen momento para comprar un teléfono de gama alta de 2016?

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2016 trajo al mercado móvil mexicano desde esperadas hasta decepcionantes apuestas, pasando por algunas sorpresas, pero en general fue un muy buen año para la escena tecnológica móvil. Ahora, ya terminado el primer trimestre del 2017, es necesario levantar la vista al horizonte.

Durante los primeros meses de este año se presentaron la mayoría de los principales competidores del mercado móvil y con toda la información sobre sus especificaciones y novedades ya conocida, solo resta esperar por su arribo a suelo mexicano. Es por eso que ante su inminente llegada nos preguntamos ¿es buen momento para comprar un teléfono de gama alta de 2016?. Esta es nuestra respuesta.

Mejores especificaciones ¿necesarias?

Como de esperarse, cada nuevo estandarte integra en su interior lo último del hardware, es así como los fabricantes se aseguran de atraer la atención de una gran cantidad de usuarios, aunque definitivamente no es lo principal ni lo único en lo que la totalidad de posibles compradores se fijan, pues el diseño y detalles como calidad de sonido y cámaras, resistencia a los elementos, entre otros, también son importantes.

LG G5 SE

Es así como comenzamos nuestra comparativa con LG. El año pasado la compañía decepcionó al mercado mexicano al traer el G5 SE, una versión menos poderosa de su estandarte, pero este año parece redimirse con el LG G6.

Este móvil porta sino lo último del hardware (ya que tiene un chipset Snapdragon 821 del año pasado) sí un conjunto bastante capaz, pero sobre todo iguala la versión global en cuestión de poder, además de los agregados de un diseño que implementa una pantalla más grandes en un espacio menor y la resistencia al agua, detalle interesante y que muchos apreciarán. Detalle aparte es la ausencia del Quad-DAC y los 64 GB de memoria interna de la versión coreana y que no veremos en la versión que llegará a México en próximos días.

Lg G6 Impresiones

Entonces, por cuestiones de diseño, mejoras de hardware y características adicionales (resistencia al agua), quizás no vale la pena optar por el G5 SE a estas alturas y resulta mejor esperar por el G6, solo dependerá del precio en que el nuevo estandarte surcoreano se venda en nuestro país.

Y ya que tocamos este tema, el G5 Se llegó a México costando 11,999 pesos y actualmente lo podemos encontrar en casi el mismo precio en BestBuy, otra de las razones por las que resulta mejor esperar a su sucesor.

Huawei

La gran empresa china se apuntó un gran logro con los Huawei P9 y P9 Plus presentados el año pasado, es por eso que este año tenía que superarse a si misma y lograr la misma reacción en el público con sus Huawei P10 y P10 Plus. Sin embargo, parece ser que no lo ha logrado.

Huawei P9 Leica

En cuestiones técnicas, el P10 da el salto esperado respecto al P9, integrando el último chipset de la marca, así como 4 GB de RAM y unas mejoras cámaras traseras y frontal también con la firma de Leica, siendo quizás este el único detalle por el que valdría la pena elegirlo por sobre su antecesor. Por otro lado, también tenemos un nuevo y elegante diseño, pero que a pesar de ser muy vistoso y agradable no resulta un game changer al momento de elegir.

Más allá de eso, nos remitimos al tema del precio. El Huawei P9 llegó al país con un precio de 11,999 pesos mientras el P9 Plus alcanzó los 15,329 pesos. Actualmente el modelo pequeño se puede encontrar en Amazon por 8,299 pesos, y extrañamente el modelo mayor ha aumentado su valor por encima de los 18,000 pesos en ClaroShop.

Huawei P10

¿Resultado? Es difícil decidir, pero de nuevo nos remitimos al tema del precio, todo dependerá del valor que Huawei le otorgue al P10 al momento de su llegada al país, pero mientras tanto, pensamos que es mejor quedarse con el P9.

Sony

El Xperia XZ fue elegido el año pasado como el estandarte favorito del público durante la segunda mitad del 2016. Esto se debió gracias a la implementación de lo mejor del hardware de ese entonces junto con un diseño continuista, pero muy cómodo que se apoyó en la resistencia al agua característica de la familia y una cámara poderosa que, a pesar de no ser la mejor del mercado, sí mejoró mucho respecto a generaciones pasadas.

Sony Xperia XZ

En el MWC conocimos, aunque un poco de lejos, el Xperia XZ Premium, el primer móvil en presentarse con el Snapdragon 835 (aunque evidentemente no es el primero en llegar al mercado) y panel 4K HDR, el primero en su tipo. Por si fuera poco, presume de un sensor capaz de capturar video en cámara super lenta, exactamente a 1,000 frames por segundo.

Por supuesto que estas integraciones repercutirán de manera importante en su precio, pero dado que aún no hay detalles sobre su lanzamiento oficial, poco podemos augurar. Llegado este punto es que preguntamos ¿realmente vale la pena tal resolución en pantalla? ¿y la cámara? Posiblemente el Snapdragon 835 esté justificado, pero los otros dos componentes no.

Sony Xperia Xz Premium

En cuanto a precios, el Xperia XZ se posicionó en los 14,999 pesos, pero ahora se puede conseguir en 13,499 pesos directamente en la tienda en línea de Sony. Aún un precio elevado, pero que depende del valor que su sucesor tendrá en nuestro país, lo veremos acertado o no. Respuesta rápida: sí, vale la pena elegir el Xperia XZ por sobre el XZ Premium.

Samsung

Después de la desastrosa escena que el Galaxy Note 7 dejó tras su breve paso por el mercado, Samsung sabía que la presentación de los Galaxy S8 y S8+ tenía que ser perfecta, y casi lo fue. Un completo rediseño con pantalla en casi todo el frontal, un poderoso corazón Snapdragon 835/Exynos 8895 y una mejorada cámara son las principales características que llaman la atención del público.

Samsung Galaxy S8 y Galaxy S8+

Si comparamos con los Galaxy S7 y S7 Edge, vemos, principalmente, importantes cambios en el diseño, pero en cuestiones técnicas ambos incorporaron lo mejor del hardware, resistencia al agua, y una cámara que se ha ganado las palmas del público. Esta es una difícil decisión, ya que dependerá más que nada del diseño.

En el tema de los precios, los GS7 y GS7E llegaron a México con valores de 14,999 y 16,999 pesos, respectivamente, y actualmente esos precios se mantienen, incluso pueden ser un poco más elevados en tiendas como Liverpool o ClaroShop. Pasando a los nuevos GS8 y GS8+, su presentación se llevará a cabo el 24 de abril, por lo cual aún no hay información oficial sobre sus precios, pero si atendemos a los rumores, estaremos ante móviles que comenzarán en los 17,999 pesos.

¿Veredicto?

Muy difícil decisión, pero en caso de estar correctas las previsiones de los precios, valdría la pena invertir un poco más para adquirir el más pequeño de los nuevos modelos en vez del mayor de la generación pasada. Es una inversión minúscula que vale la pena.

Precio, el punto clave y decisivo

Más allá del salto técnico obvio en la nueva generación de terminales estrella de los fabricantes, el precio es la característica determinante que dicta si vale la pena, o no, comprarse ahora un gama alta del año pasado. Entonces,resumiendo todo lo que evaluamos arriba, podemos decir que no, no vale la pena comprar un gama alta del año pasado con la nueva generación a nada de irrumpir en el mercado mexicano.

Quizás si la situación fuera diferente, es decir que los comercios bajaron de manera considerable los precios ante la inminente llegada de la nueva generación de móviles, nuestra respuesta sería otra. Aún así, aún tenemos que esperar por la información oficial sobre los precios, así como otras interesantes apuestas que aún no conocemos, HTC y Motorola, por ejemplo.

