Error en el Óscar pone en duda la reputación de consultora

HOLLYWOOD.- Durante 82 años, la firma consultora PwC —antes conocida como PricewaterhouseCoopers y que fue creada en Londres hace más de un siglo— ha tenido una excelente reputación en el conteo de votos para decidir los ganadores de los Premios Óscar, pero después del error ocurrido la noche del domingo, esa reputación quedó en duda.

La empresa fue la responsable de la equivocación en la que los actores Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron erróneamente que ‘La La Land’ había ganado mejor película, cuando la verdadera ganadora fue ‘Moonlight’.

Resulta que los presentadores habían recibido el sobre equivocado de manos de los tabuladores de PwC, que en este caso le dieron el sobre en que se anunciaba a Emma Stone como ganadora a mejor actriz por ‘La La Land’. Al final corrigieron el error en medio de la transmisión, pero aún no queda claro cómo ello ocurrió.

Sea cual sea la explicación, el incidente ha dado pie a innumerables bromas y chistes en todo el mundo, pero para PwC, cuya sede está en Londres, no hay ninguna razón para reír. Según Nigel Currie, especialista en marcas basado en Londres y que tiene décadas de experiencia en el sector, este es “el peor error que uno se puede imaginar”.

