Erik Rubín aclara comentario sobre Paulina Rubio

El músico asegura que no sabía nada del embarazo de la cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- El músico Erik Rubín aclaró el comentario que hizo acerca del embarazo de su amiga Paulina Rubio.

Rubín fue noticia porque en una entrevista para un programa de tv confirmó el embarazo de la cantante.

Sin embargo, en una entrevista radiofónica con Javier Poza, explicó que él ni siquiera sabía del tema, sino que se lo informaron y por eso lo dio como hecho.

Rubín fue padrino de la temporada de una obra de teatro y en ese evento le preguntaron sobre Paulina.

Comentó a Poza que de repente está “encapsulado”. “Me enteré (del embarazo) cuando llegué a la conferencia. Pensé que estaban dando la noticia”.

“Estoy tan desconectado. Tengo contacto con ella y hemos estado hablado de otras cosas, pero ni siquiera sabía de esta noticia. Normalmente yo ni trato de opinar ni de meterme”, añadió.

Rubín dijo que Paulina no se ha comunicado con él por este asunto y si lo hace, le dará su versión de los hechos. También pensó escribir algo en Twitter para aclarar el tema, pero no lo hizo para no darle más importancia.

El músico también confirmó que habrá una nueva reunión de Timbiriche.