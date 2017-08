Era lógico que nos iban a ir descartando contratos: Julión Álvarez

SAN LUIS POTOSÍ.- La suspensión de sus cuentas en redes sociales y plataformas musicales, así como su baja en el reality “La Voz Kids” de Televisa, no tiene preocupado a Julión Álvarez, pues ya esperaba una reacción así.

Por ello no siente, precisó esta madrugada, previo a un concierto en el Palenque de la feria de esta ciudad, que alguien la haya dado la espalda.

La conferencia se da dos semanas después de haber aparecido el pasado 10 de agosto, cuando hizo frente a los señalamientos de presuntos nexos con el narco y “lavado” de dinero, hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo colocó en una lista negra alusiva.

Las autoridades del país del norte prohibieron a empresas estadounidenses llevar cualquier tipo de negocio o intercambio con varias personas, entre ellas Julión y el futbolista Rafael Márquez.

En una charla de casi 14 minutos, donde por recomendación de abogados no tocó el tema legal, subrayó a pregunta expresa no sentirse traicionado por alguien.

“Pueden decir que me dieron la espalda, pero no es cierto, son cosas a las que se atienen y deben acatar ellos, y créanme, los entiendo; igual a cualquier amigo que a lo mejor ya no me hablan y ya no recibo mensajes, pero estoy muy consciente de las situaciones y no pasa nada”, destacó.